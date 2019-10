Andrea Delogu posta la foto del passaporto ed è polemica

Nelle ultime ore la conduttrice televisiva e radiofonica, Andrea Delogu, fa discutere in rete, per via di un “misunderstanding” avuto con gli utenti su Instagram, dopo aver pubblicato la foto di un passaporto contenente la sua fototossera, ma intestato ad Elena Martini Goodman con tanto di dati personali in bella vista, tra cui data e luogo di nascita.

E a corredo del suo post, la Delogu ha riportato una descrizione sibillina, rivelatasi di difficile interpretazione: “Doppia identità. #divorzioalasvegas”.

Il post in questione ha diviso l’opinione del web: tra coloro che hanno commentato l’ultima azione social della Delogu, sicuri del fatto che quello postato da Andrea fosse il suo vero passaporto, c’è chi in particolare ha consigliato all’influencer di eliminare la foto del passoporto postata su Instagram, per non correre poi il rischio di subire una violazione della privacy, e anche chi ha attaccato la Delogu, contestandole l’apparente volontà di divorziare a Las Vegas.

Andrea Delogu: esplode la polemica social

Andrea Delogu si è vista ben presto costretta a smentire tutte le voci, che stavano circolando in rete sul suo conto, a seguito della pubblicazione del suo misterioso passaporto.

“Mi sveglio – queste le parole riportate in un nuovo post dall’attrice, che ha voluto così chiarire la sua posizione ai follower circa la polemica sorta sul suo profilo Instagram– e trovo una cascata di messaggi di persone che mi chiedono perché avrei scelto il nome d’arte Andrea o perché sto andando a divorziare all’estero o mi consigliano di togliere la foto del mio passaporto da Instagram perché pericoloso. Ragazzi, io non tolgo la foto perché, non faccio vincere la vostra distrazione sulla mia voglia di dirvi che sto girando un film, il passaporto è di scena, Elena è il nome del mio personaggio. E sopratutto non vado a divorziare a Las Vegas! Quello è il titolo del film! (La Delogu allude al suo nuovo film, Divozio a Las Vegas)”.

Dunque, alla luce delle ultime parole spese dalla Delogu, emerge quindi che la polemica mediatica, che ha visto coinvolti l’attrice insieme a molti utenti, tra i suoi fan e non fan, è alla fine solo il frutto di un grande equivoco.

