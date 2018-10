Altre indiscrezioni sulla marchesa del “Gf Vip”: “Vive in un bilocale che non è neppure di sua proprietà”

Sono diversi giorni ormai in cui non si parla altro (nel mondo della tv) del veridicità o meno del titolo nobiliare della marchesa D’Aragona attualmente concorrente del Gf Vip.

Dopo lo scontro in diretta con la contessa Patrizia De Blanck, ora c’è qualcun’altro che ci va giù pesante. Ospite a Pomeriggio Cinque, Riccardo Signoretti svela dettagli privatissimi che sembrerebbe confermare la mancanza del sangue blu. “È la figlia di un tranviere e di una casalinga – dice -. Faceva l’estetista a Catanzaro. Vive in un bilocale che non è neppure di sua proprietà”.

A Pomeriggio Cinque, il direttore del settimanale Nuovo mostra quindi una fattura firmata dalla Marchesa: “C’è scritto marchesa d’Aragona di Daniela Del Secco, la marchesa è solo il nome della sua azienda”.

Anna Rossi, Ilgiornale.it