Ascolti tv, continua il successo di Amadeus

Supera i 4 milioni di spettatori (esattamente 4 milioni 357 mila) l’ultima puntata della terza serie di “Una pallottola nel cuore” con Gigi Proietti, che ieri in prima serata su Rai1 ha fatto registrare uno share del 19.1.

Sempre in prima serata ancora ottimi ascolti su Rai2 per Amadeus e “Stasera tutto è possibile”: il programma cresce di seguito arrivando a 1 milione 805 mila spettatori con uno share del 9. Bene #Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rai3, seguito da un milione 97 mila e uno share del 5.2. Su Rai1, in seconda serata, la puntata di “Porta a porta”, è stata vista da 930 mila spettatori e uno share del 12.2.

Nel preserale di Rai1 “L’Eredità ” ha ottenuto 4 milioni 318 mila spettatori e il 23 di share e nell’access prime time sempre bene “I Soliti ignoti – Il ritorno” che fa registrare 5 milioni 123 mila e il 20.5, su Rai2 “Quelli che dopo il Tg” con 1 milione 360 mila e su Rai3 “Non ho l’età” con 1 milione 359 mila e il 5.8. Nel pomeriggio di Rai1 da segnalare la seconda parte di “Vita in diretta” che è stata vista da 1 milione 532 mila spettatori con il 14.5.

Da segnalare nella programmazione del mattino il buon risultato di “Vieni da me” su Rai1 con 1 milione 447 mila e il 10.8 e di “Agorà” su Rai3, che raggiunge uno dei migliori risultati della stagione con il 9.7 di share e 532 mila spettatori.

Il Gruppo Rai vince la prima serata con 9 milioni 676 mila spettatori e uno share del 37.3, la seconda serata con 4 milioni e mille spettatori e il 35.5 e l’intera giornata con 3 milioni 661 mila e il 37.3.