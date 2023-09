Domina 2, scontro tra Livia Drusilla e Gemina. Le anticipazioni

La lunga lotta di Livia Drusilla per il potere e la restaurazione della Repubblica continua, con l’impero scosso da nuovi inaspettati sviluppi che sconvolgeranno ancora una volta le vite dei protagonisti della serie Sky Original Domina – Seconda stagione, da domani venerdì 15 settembre con due nuovi episodi (terzo e quarto, disponibili anche on demand) in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

LA TRAMA

Livia (Kasia Smutniak) dovrà affrontare l’incontro con Gemina, che la porterà a scoprire una verità inaspettata con conseguenze devastanti per l’equilibrio già labile della famiglia. Druso (Ewan Horrocks) e Tiberio (Benjamin Isaac), intanto, combattono con l’esercito romano sulle Alpi mentre Agrippa (Ben Batt) cerca di trarre vantaggi dal caos che regna sovrano, sfruttando al meglio una situazione delicata. Le difficoltà e gli imprevisti sembrano non dare mai pace a Livia, che verrà a conoscenza di una nuova minaccia per i suoi figli che ancora una volta la costringerà a compiere scelte difficili.

IL CAST

Kasia Smutniak guida un grande cast internazionale formato, fra gli altri, da Matthew McNulty (Misfits) nel ruolo di Gaio, l’imperatore Augusto, marito e complice di Livia, che mai come ora si renderà conto dell’importanza della presenza e del supporto di sua moglie. Claire Forlani (Vi presento Joe Black) è invece Ottavia, la sorella di Gaio, una donna in cerca di vendetta per la morte del figlio Marcello, di cui ritiene responsabile Livia; Christine Bottomley (The End of the F***ing World) è Scribonia, seconda moglie di Gaio, madre di Giulia e nemica mortale di Livia, contro cui prova ad escogitare un piano di rivalsa per preservare l’eredità che le spetta. Ben Batt (Captain America: The First Avenger) veste i panni di Agrippa, amico d’infanzia di Gaio e marito della sua unica figlia Giulia, nonché generale e successivamente console. Un rapporto, il loro, che però verrà messo a rischio a causa di inaspettati risvolti che porteranno Agrippa a dover prendere decisioni difficili.

IL CAST TECNICO E LA PRODUZIONE

Eccellenze italiane di rilievo internazionale nel cast tecnico, a partire dal Premio Oscar® Gabriella Pescucci, che ha curato i costumi della serie, Luca Tranchino (Prison Break) alla scenografia, Katia Sisto (Penny Dreadful) al make-up e Claudia Catini (Trust: Il rapimento Getty) all’hair design.

La serie è creata da Simon Burke (Fortitude, Strike Back). Produttori esecutivi sono Simon Burke, Lucy Bedford, Muirinn Lane Kelly e Carmel Maloney. Una produzione Tiger Aspect Productions, in associazione con EPIX Studios. Banijay Rights è il distributore internazionale.

SINOSSI EPISODIO 3

Livia apprende finalmente tutta la verità su Gemina. Un incontro faccia a faccia tra le due porta a conseguenze che cambieranno per sempre la loro vita e quella di tutta la famiglia. Druso e Tiberio sperimentano la guerra con l’esercito romano sulle Alpi. Agrippa sfrutta a suo vantaggio l’amicizia con Gaio e Livia.

SINOSSI EPISODIO 4

Livia si trova ancora in esilio. Quando i membri della sua famiglia hanno bisogno del suo aiuto, si ritrova nuovamente coinvolta nella vita politica di Roma e vede l’opportunità di conquistare la grazia di Gaio. Una minaccia ai suoi figli costringe Livia a compiere scelte difficili. Agrippa trae vantaggio dal caos.