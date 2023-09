Caterina Balivo bellezza in bicicletta a Roma

Caterina Balivo paparazzata a Roma in sella alla bicicletta.

Sorride con i capelli al vento mentre pedala, bellissima e radiosa in tailleur giallo. Indossa scarpe basse e comode, ma una volta parcheggiata la city bike elettrica è pronta a completare il look con un bel paio di tacchi alti.

Caterina Balivo è una vera bellezza in bicicletta, proprio come quella della canzone del Trio Lescano. Pedala per le strade di Roma e ai fotografi che la sorprendono regala sorrisi. Proprio questa sua solarità, il suo modo di fare sempre allegro e spensierato, la rendono uno dei personaggi più amati dal pubblico.

Una donna bellissima

Caterina Balivo è una splendida 43enne che non ha paura di mostrarsi per come è. Con una carriera iniziata partecipando a Miss Italia nel 1999, l’anno scorso ha detto: “Oggi ho tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta”. Anche questa estate posando in bikini non ha nascosto le smagliature: “Se non sei fisicata, accettati” ha detto alle follower e mandando anche frecciatine a qualche collega che esagera con i filtri.

Famiglia felice

Anche nella vita privata tutto va a gonfie vele per Caterina Balivo. E’ sposata con Guido Maria Brera dal 2015 e ha due bellissimi bambini, Guido Alberto e Cora. Con il marito ha di recente partecipato ai festeggiamenti per il 95esimo compleanno del suocero, e la coppia ha dimostrato grande affiatamento, in barba alle voci di crisi che si erano fatte avanti durante il periodo del lockdown.