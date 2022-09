Stefania Orlando è in crisi con il marito?

Un post sibillino della showgirl sembra confermare la separazione da Simone Gianlorenzi

Anche Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi sono da aggiungere alla lunga lista delle tante coppie che si sono dette addio nel 2022? La conduttrice pubblica tra le Stories una poesia che parla della fine di un amore e subito il gossip impazza. Insieme dal 2008, si erano sposati 3 anni fa e tutto sembrava andare liscio. Ma, a ben guardare sul profilo Instagram della showgirl, è da tempo che il marito non compare nelle foto.

Dopo Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Francesco Totti e Ilary Blasi, Shakira e Gerard Piqué (solo per citare le coppie più celebri) anche Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi pare si siano avviati verso il capolinea nell’anno nero degli amori vip. Si erano sposati, dopo 11 anni insieme, nel luglio 2019 con un romantico white party sulla spiaggia di Maccarese, vicino Roma. Erano sempre apparsi affiatati, e lui l’aveva sostenuta durante la lunga permanenza nella casa del “Grande Fratello Vip”.



La poesia di Alessandro Ammendola che Stefania Orlando ha postato sui social lascia pensare a una crisi profonda con Simone Gianlorenzi. “Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro, che alcuni sguardi mentono e le labbra negano ciò che il cuore prova davvero” si legge nel post. E poi: “Ho imparato che la vita ti colpisce senza preavviso, anche quando il sole splende e tutto sembra andare a meraviglia, che non c’è un manuale, che impari a convivere con il dolore o semplicemente lasci che il dolore ti consumi fino alla fine. Dalla vita ho imparato che le persone che se ne vanno ti insegnano ad amarti e coloro che rimangono ti fanno capire cos’è l’amore”.



Sembra che le cose tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi abbiano iniziato ad andare male proprio all’indomani della partecipazione della showgirl al “Grande Fratello Vip”. La frattura tra loro, scatenata dai mesi di lontananza, si sarebbe fatta sempre più profonda fino a diventare insanabile. L’ultimo post di coppia risale a luglio, in occasione del terzo anniversario di nozze. Da lì in poi si sono perse le tracce del loro amore.