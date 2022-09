Parte da Tokyo il tour mondiale in memoria di Ennio Morricone

Inizia dalla capitale nipponica il tour “Ennio Morricone, The official concert celebration”. Lo spettacolo, pensato dallo stesso artista prima della propria scomparsa, sarà curato dal figlio Andrea Morricone

Nel 2020 l’ambasciatore Keichii Katakami comunicava la decisione dell’Imperatore giapponese di conferire a Ennio Morricone l’onorificenza dell’Ordine del Sol Levante spiegando bene quanto il Giappone amasse il compositore italiano: “Il Maestro, con le sue composizioni musicali per le opere dei registi più rappresentativi del mondo cinematografico italiano, ha contribuito notevolmente alla diffusione dei film del suo Paese in Giappone, incrementandone la notorietà presso il pubblico nipponico”.

Oggi a distanza di due anni quel legame continua, sebbene Ennio Morricone non sia più tra noi su questa Terra. La tournée Ennio Morricone, The official concert celebration ripartirà infatti proprio da Tokyo con due date a inizio novembre, prima di toccare poi altre quattordici capitali europee tra cui Vienna, Londra e Parigi.

DI PADRE IN FIGLIO

Ennio Morricone ha avuto quattro figli. Uno di questi, Andrea, ha avuto il coraggio di seguirne le orme arrivando a diventare direttore dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dell’orchestra dell’Opera di Budapest. In un’intervista ha raccontato quale fu la sobria reazione del padre quando gli confessò di aver scelto la sua stessa strada: “Dissi a mio padre Ennio Morricone che avrei fatto musica. Mi rispose solo ‘in bocca al lupo’”. Oggi Andrea Morricone è il primo depositario di una grande eredità che non ha paura di condividere con il mondo intero. Sarà infatti lui a dirigere l’orchestra in questo tour mondiale, tramandando il grande lascito di quest’uomo che, come ricordano i suoi cari, ha vissuto fino all’ultimo la musica come una fede incrollabile.

LA COLONNA SONORA DELLE NOSTRE VITE

L’ambasciatore italiano a Tokyo Gianluigi Benedetti ha presentato così la prima tappa di questo viaggio in musica che parte proprio dalla capitale giapponese: “L’evento è un regalo ai tanti amanti della musica del maestro, ma è anche un elogio alla contemporaneità di Ennio Morricone, le cui composizioni, così dinamiche e innovative, e immediatamente riconoscibili sin dalle prime note – anche a distanza di anni, continuano ad avere un successo planetario”.

La scaletta dei concerti prevederà l’esecuzione di tutti i temi più famosi scritti da Ennio Morricone per il cinema: da C’era una volta in America a Il Buono il Brutto e il Cattivo fino a Gli intoccabili e Nuovo Cinema Paradiso. Senza dimenticare le composizioni più recenti, come la colonna sonora per The Hateful Eight, che nel 2016 gli fece vincere un altro meritatissimo Oscar dopo quello alla carriera nel 2007. In contemporanea all’esecuzione, sullo schermo verranno proiettate scene tratte dalle varie pellicole, ricordando come esistesse una comunanza unica tra le immagini e il loro accompagnamento, in grado di garantire un arricchimento per ambo le parti.

Ennio Morricone, The official concert celebration è un progetto pensato dallo stesso Maestro addirittura due anni fa. Oggi finalmente si realizza, rappresentando un modo perfetto per tributare l’ennesimo omaggio a un autore semplice ma complesso al tempo stesso. Morricone è stato in grado di costruire composizioni capaci di arrivare subito al cuore dell’ascoltatore ma che in realtà rimangono più difficili da riprodurre di quanto si pensi. L’attenzione al dettaglio e la ricchezza dei suoi lavori rendono il compositore romano un autore difficile da copiare, anche se in molti hanno provato a emularlo, quasi sempre senza successo.

Quest’uomo, che era solito scrivere su dei foglietti le idee per paura che queste ultime gli scappassero via per sempre, oggi più che mai si meriterebbe di ricevere un messaggio formato da una parola sola, che starebbe scritta bene anche solo in un post-it: “Grazie”.