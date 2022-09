Britney Spears ha rischiato di perdere ‘…Baby One More Time’ per una Mercedes

Come riportato da People, Simon Cowell ha raccontato di aver proposto una Mercedes a Max Martin in cambio della canzone ..Baby One More Time, inizialmente realizzata per le TLC

Simon Cowell, padre di X Factor e produttore discografico, ha rivelato un particolare aneddoto accaduto ormai oltre vent’anni fa.

Il manager britannico ha svelato nel corso dell’intervista rilasciata al podcast Howie Mandel Does Stuff, condotto da Howie Mandell, di aver offerto una Mercedes a Max Martin in cambio di …Baby One More Time.

BRITNEY SPEARS, LA STORIA DI …BABY ONE MORE TIME

Facciamo un salto indietro, siamo alla fine degli anni ’90, Simon Cowell sta seguendo il lancio della boy band 5ive, formata da Scott Robinson, Ritche Neville, Sean Condon, Abz Love e J Brown, che sta ottenendo grande successo a livello internazionale. Parallelamente, il manager viene informato dell’esistenza del brano …Baby One More Time, inizialmente realizzato per le TLC, ma rifiutato dalla formazione.

Come riportato da People, Simon Cowell ha rivelato di aver ascoltato il pezzo e aver telefonato a Max Martin chiedendogli di farglielo avere per poterlo dare ai 5ive.

Simon Cowell ha raccontato la telefonata e quanto avvenuto: “Max. Per favore, per favore dammi questa canzone. E lui ha detto ‘No, l’ho promessa a qualcun altro. E io ho detto ‘Allora, ti manderò una Mercedes, letteralmente una Mercedes 500 SL se potrò avere questa canzone’”.

Simon Cowell ha parlato del riufito di Max Martin e di aver detto: “E io dissi, ‘A chi?’ e lui ‘A Britney Spears’. E Io ‘Max, permettimi di darti un consiglio. Nessuno potrà avere una hit con un nome come Britney Spears’”.