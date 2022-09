Aurora Ramazzotti: “La gravidanza? Rispettate il mio silenzio”

I rumor sulla sua dolce attesa si rincorrono da qualche settimana ma lei sceglie la via della discrezione

Da quando circolano voci sulla sua presunta gravidanza, Aurora Ramazzotti ha scelto la strada della riservatezza più assoluta. “Ho sempre parlato di tutto, ma stavolta rispettate il mio silenzio. Ogni cosa a suo tempo”, ha detto in occasione del concerto di suo padre Eros Ramazzotti a Siviglia. Non nega di aspettare il primo figlio da Goffredo Cerza, anche se preferisce non dare conferme finché non si sentirà pronta per farlo.

A lanciare la bomba sulla dolce attesa di Aurora Ramazzotti era stato il settimanale Chi, che qualche settimana prima aveva anche pubblicato le foto di Michelle Hunziker e sua figlia mentre stavano comprando un test di gravidanza. Da quando è uscita l’indiscrezione, Aurora si è chiusa nel silenzio preferendo non commentare in nessun modo. Si è presa qualche giorni di pausa dai social, prima di ricominciare a pubblicare i suoi contenuti come se niente fosse. A domanda diretta, risponde chiedendo rispetto per i suoi tempi. Anche in occasione della sua partecipazione a “Il tempo delle donne” aveva messo il veto alle domande sulla maternità, e durante il talk ha ammesso: “Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro. Tendo a vivere più il presente. Mi auguro però di mettere su famiglia”.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno insieme da 5 anni. Convivono da tempo, e sono una coppia solida e serena. “Trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima” ha detto lei a proposito del loro rapporto. Sembra che stiano cercando una casa più grande a Milano, un dettaglio che parrebbe confermare le voci che si rincorrono sulla famiglia che si sta per allargare. La figlia di Michelle Hunziker è stata paparazzata dal settimanale Chi a spasso a Roma con il compagno e i genitori di lui, con il pancino scoperto che fa capolino.