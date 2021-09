Rai3, stasera andrà in onda “Dolceroma”

La proposta di Rai3 per stasera alle 21.20, in prima tv, è la commedia amara “Dolceroma” di Fabio Resinaro con Lorenzo Richelmy, Luca Barbareschi, Valentina Bellè, Libero De Rienzo. Andrea Serrano è un aspirante scrittore che è costretto a lavorare in un obitorio in attesa della grande occasione della sua vita. Che finalmente arriva. Un grande produttore cinematografico, Oscar Martello, ha deciso di portare sul grande schermo il suo romanzo. Ma i capitali a disposizione sono modesti, il regista è incompetente e il risultato è disastroso. La protagonista, Jacaranda Ponti istigata dalla sua agente Milly, temendo ripercussioni alla sua carriera, distrugge tutti gli hard disk che contengono il montato del film…