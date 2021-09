Monica Setta: «Unomattina, economia con ampi spazi di attualità»

È molto contenta di tornare a condurre «Unomattina in famiglia» Monica Setta. Dopo un’estate con qualche fuoco d’artificio — sia per il suo compleanno, diventato un piccolo cult sui social, sia per un’uscita di Tiberio Timperi, che aveva dichiarato di impedire alla collega di chiamarlo al telefono — la giornalista si sente carica e pronta per riprendere, sabato mattina 18 settembre, «un programma che per due anni ha avuto un ottimo riscontro, nel mio segmento». Con Timperi quindi, alla vigilia del rientro è tutto tranquillo? «Ma si, voleva fare una battuta. Solo che essendo estate, e quindi in carenza di notizie, è stata ingigantita. Però è vero che i nostri rapporti sono professionali e non personali. Ma c’è anche grande correttezza da tutte e due le parti. Non è un amico: siamo due persone che si sono conosciute al lavoro».

E che ora si preparano ad accoglierne una terza, Ingrid Muccitelli, che si affianca alla coppia: «Sono serenissima perché so che gli autori hanno costruito un programma estremamente equilibrato. Nella mia parte, dove si trattano temi economico-finanziari, con ampi spazi di attualità, so che potrò fare al meglio il mio mestiere di giornalista». Nonostante tante trasmissioni, Setta continua a sentirsi questo, piuttosto che una conduttrice tv, confessa. «Ma vorrei continuare a fare “Unomattina in famiglia” per almeno altri dieci anni». Nel mentre, gli impegni non mancano. Dal 9 ottobre ripartirà il suo programma su Isoradio, «Parla con lei». «Una trasmissione dedicata alle donne a cui tengo molto: andrà avanti fino all’estate. Poi, mi i piacerebbe proporre al direttore di Rai1 un programmino economico. Il libro tratto dalla mia rubrica, “Quadrare i conti”, è andato benissimo: la gente è interessata all’economia ma va raccontata facendo uno sforzo di semplificazione. Sono laureata in filosofia, ma non c’è niente da fare: l’economia è la mia passione.

Chiara Maffioletti, corriere.it