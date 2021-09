Italia 1, stasera sarà tempo di “Rambo”

Stasera, in prima serata su Italia 1, appuntamento con il cult con Sylvester Stallone “Rambo“.

John Rambo, un reduce dal Vietnam, sette anni dopo il congedo giunge in una piccola cittadina per far visita a un vecchio commilitone che scopre essere morto. Scambiato per un vagabondo dallo sceriffo della città, viene arrestato e portato alla centrale di polizia, dove subisce diversi malatrattamenti a opera poliziotti locali.

La violenza innesca nell’ex soldato il ricordo delle torture subite durante la guerra, così Rambo si ribella alla brutalità dei poliziotti mettendoli fuori combattimento e fuggendo nei boschi, dove inizierà una vera e propria caccia all’uomo…