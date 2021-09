Enrico Brignano e Flora Canto, la proposta di nozze all’Arena di Verona. Lei: «Sei matto!»

Una sorpresa spettacolare, nel vero senso della parola. Enrico Brignano, durante una delle prime rappresentazioni del suo show Un’ora sola vi vorrei, avvenuta sul palco dell’Arena di Verona, ha chiesto alla compagna Flora Canto di sposarlo. Il colpo di scena arriva verso la fine, quando il comico romano è sceso dal palco per avvicinarsi alla prima fila. Brignano va direttamente dalla fidanzata, che l’ha reso padre per la seconda volta da pochi mesi, e, con in sottofondo «A te» di Jovanotti, le chiede: «Vuoi sposarmi?». Il labiale della Canto, visibilmente emozionata ed in imbarazzo, è eloquente: «Sei matto!». Uno scroscio d’applausi si leva dalle platee per questa scena così romantica e, in qualche modo, già vista.

