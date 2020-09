X Factor al via, i nuovi giudici si raccontano a Sky TG24: le interviste.

Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika: i quattro giudici di questa nuova attesissima edizione del talent show musicale più amato e seguito di sempre si confessano a Sky TG24. Tra aspettative, paure e tanta, tantissima emozione, ecco quello che ci hanno raccontato. Aspettando il grande inizio di X Factor 2020, stasera su Sky e NOW TV

Il conto alla rovescia è incominciato: stasera inizia X Factor 2020 su Sky e NOW TV, l’edizione diversa e al contempo unica che regalerà non pochi brividi lungo la schiena, parola dei quattro giudici. Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika si sono raccontati a Sky TG24, confessandoci davvero tutto: aspettative ma anche paure, emozioni così come ansie.

Questa edizione entrerà nella storia dato il momento delicato. Momento delicatissimo per chiunque e per qualsiasi settore ma specialmente per il mondo della musica che non se la sta di certo passando bene a causa del contagio da Covid-19 e della conseguente pandemia che ha svuotato i locali, i teatri, gli stadi e tutte quelle location che da sempre incorniciano concerti e live.

Ecco cosa ci hanno raccontato i giudici di X Factor 2020, aspettando di vederli stasera alle 21.15 su Sky e NOW TV per il grande inizio. Di una grande edizione.

Emma Marrone ci racconta di come questa sua nuova avventura musicale e televisiva sia da lei percepita come una sfida. “Un modo per mettermi alla prova”, afferma. Per lei poter parlare di musica e stare finalmente in mezzo alla musica in un momento storico in cui gli artisti delle sette note non possono fare il proprio lavoro fino in fondo è un grande privilegio.

E l’altro grande privilegio di cui ci parla è quello della musica come veicolo di messaggi: in un presente sempre più pervaso da discriminazione razziale, omofobia e ignoranza, utilizzare la musica per fare passare certi messaggi diventa fondamentale. “La musica ha il potere di lanciare certi messaggi, di fare battaglie e magari anche di vincerle”. Parole che chi ha sposato proprio “lei”, la musica, non può che dire con le lacrime agli occhi. E infatti l’emozione di Emma è palpabile, arrivandoci dritta al cuore. Aspettiamo domani per farla arrivare anche dritta alle orecchie.

Hell Raton racconta che nell’emergenza il contrattacco è stato non fermarci. “Chi si ferma è perso. Avere la responsabilità nonché il privilegio di poter comunicare ancora musica e non fermarci è una mission importante per noi giudici di X Factor”.

Accenna poi all’esempio che vorrebbe incarnare: accettando questa nuova sfida, Hell Raton vuole appunto essere in qualche modo eseplare. Facendo parte di quella generazione che non ha paura del diverso, gli piace “prendere tante spezie e contaminarle tra loro”. Che è poi quello che anche X Factor fa: prende un po’ di quella cultura musicale, un po’ di quell’altra e le mescola tra loro, ibridandole.

Per Manuel Agnelli la responsabilità numero uno di questa edizione 2020 di X Factor è “non tanto scoprire l’ennesimo nuovo talento ma raccontare la musica”.

Approfondire la musica come materia, come mondo, come modo di sentire; raccontare tutta la musica e poterla portare in giro in un momento in cui questa arte non sta girando è ciò che di meraviglioso vedremo (e sentiremo. In una parola: vivremo) a X Factor da domani sera.

“Riuscire a portare la musica nelle case delle persone è una cosa importante”, afferma Agnelli.

Mika ci emoziona come sempre con quel suo lato quasi magico, quella sua empatia che arriva dritta al cuore, dribblando qualsiasi senso. Un po’ come quando canta, del resto: non è l’udito che viene rapito ma tutto quanto.

Anche in veste di giudice, i sentimenti che ci fa germinare sono tantissimi. Aprendo il cuore a Sky TG 24, Mika ci confessa che la cosa che più gli preme è quella di tornare a elargire un po’ di leggerezza, far sognare, fare ridere.

“Il bello di potere finalmente essere dolce, la tenerezza. L’opportunità di tornare a quella modalità di comunicare”.

Ma non tralascia anche l’altro fine precipuo di questo talent show: “È tornato il momento di trovare delle star. Star che nel panorama attuale possano avere una vera carriera”. Parla di quella sensazione che stiamo provando tutti: il sentore che ci sia stato un momento di tilt. Combattiamo questa sensazione devastante a suon di musica. Proviamo a guarirci l’anima.





Tg24.sky.it