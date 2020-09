Elisabetta Canalis, compleanno pieno di baci con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva

Dopo il party a sorpresa con gli amici, l’ex velina festeggia in famiglia, facendo il pieno di coccole. “Grazie per tutto l’amore”

Elisabetta Canalis, 42 anni e non sentirli. Dopo il party a sorpresa con gli amici (senza troppe regole anti Covid), l’ex velina festeggia in famiglia. “Un compleanno pieno di amore (e di torte)”, scrive. Infatti il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva la riempiono di baci.

FA IL PIENO DI ENERGIA – Elisabetta compie 42 anni esibendosi in acrobatiche e incredibili spaccate e sfoggiando un fisico da modella. E quand’è il momento di ricaricarsi, fa il pieno di energia in famiglia.

CAMMINATE E COCCOLE – Una camminata in montagna con un gruppo di amici, Skyler Eva che compirà 5 anni il 29 settembre (com’è cresciuta!), e i suoi adorati cagnolini. Poi le coccole di figlia e marito, il chirurgo ortopedico americano con cui ha appena festeggiato il sesto anniversario di matrimonio. Una giornata perfetta per Elisabetta, che scrive: “Grazie per tutto l’amore”.





