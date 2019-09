Inter TV sbarca su DAZN. Sarà il primo canale tematico della piattaforma

Inter e DAZN, questo matrimonio s’ha da fare. Arriva in queste ore, infatti, l’annuncio dell’ingresso del canale tematico Inter TV nel pacchetto DAZN. La piattaforma di sport in streaming segnala come Inter TV sia il primo canale tematico a far parte dell’offerta DAZN.

I tifosi nerazzurri potranno così avere accesso a tutto ciò che riguarda il mondo Inter. La programmazione includerà, infatti, i notiziari, le dirette degli allenamenti, tutte le conferenze stampa prepartita e postpartita sia della squadra maschile che quella femminile, e la visione in differita delle partite dell’Inter.

“L’ingresso di Inter TV sulla piattaforma DAZN è un’ottima notizia, non solo per i tifosi dell’Inter ma in generale per tutti nostri appassionati che in questo modo avranno a disposizione ancora più contenuti” ha dichiarato Veronica Diquattro, alto dirigente DAZN. “Inter TV è solo il primo canale tematico di un club a cui diamo il benvenuto sulla nostra piattaforma” ha poi concluso, lasciando intendere che in futuro potremmo avere annunci simili.

Soddisfazione per l’accordo è stata espressa anche da Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter: “La presenza dei contenuti Inter TV all’interno della piattaforma DAZN è in grado di contribuire alla crescita dei due brand”.

Pasquale Agizza, Dday.it