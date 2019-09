Gf vip, Shalpy non ci sarà: “Mi hanno offerto il minimo”

Shalpy, il divo della musica degli anni ottanta, non gareggerà al Grande Fratello Vip 2019. Il cantante lo ha detto via Instagram, specificando ai suoi seguaci i motivi del suo niet: è una questione legata alla pecunia. Shalpy non avrebbe ricevuto un cachet adeguato al suo vissuto artistico. Così Shalpy si è raccontato via social: «Dirò di no al Grande Fratello Vip: mi hanno offerto il minimo, quello che si dà agli sconosciuti. Appena mi chiedono di fare il GF vado in clinica, mi metto due belle tette, una quinta, mi sposo o Al Bano o qualcuno di famoso, mi faccio anche una fighetta così almeno avrò la possibilità di fare il Grande Fratello con un cachet».

Al video è acclusa una didascalia è accompagnato da una didascalia riassuntiva: «Mi hanno offerto un compenso che si dà agli sconosciuti mentre so che trattano compensi da capogiro evidentemente per il @grandefratellovip4 non valgo un gran che’! @alfosignorini @fanpage_cantanti__ @qui_mediaset @tgcom24 @endemolshineitaly #giorgiorestelli». Non sappiamo come finirà la vicenda, ma una cosa ci pare più che certa. Ossia che Il Gf Vip ancora prima di incominciare, ha già prodotto il suo falò di polemiche.