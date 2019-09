Domani andrà in onda, su Raisport+ HD, l’Eurovolley con il match Italia-Francia

Con la qualificazione agli ottavi in cassaforte (resta solo da stabilire il piazzamento finale nella Pool A, dal quale dipende dove giocherà la seconda) l’Italia chiuderà domani la prima fase dell’Europeo 2019 affrontando la Francia padrona di casa all’Arena Montpellier. Il pericolo pubblico numero uno, per gli azzurri, è naturalmente il monumento transalpino Earvin Ngapeth, dominatore in tutte le partite dei Bleus e nostra vecchia conoscenza, per il suo passato piemontese prima e modenese poi (in totale Ngapeth ha trascorso sei anni in Italia). Fermarlo, o, quantomeno, limitarne lo strapotere fisico in attacco sarà obbligatorio per cercare la rivincita contro una formazione che, nell’ultimo scontro diretto, giocato in Nations League la scorsa primavera, ha battuto gli azzurri 3-1. Francia-Italia sarà trasmessa in diretta, su Raisport+ HD, a partire dalle 20.30: telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, studio pre e post partita con Alessandro Antinelli e Claudio Galli.