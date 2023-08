“Stranger Things”, donna truffata da un finto Dacre Montgomery: divorzia e perde 10mila dollari

Dacre Montgomery, star di “Stranger Things”, è finito agli onori delle cronache senza saperlo. Una donna del Kentucky ha trascorso più di un anno credendo di scambiare messaggi romantici con l’attore australiano che interpretava Billy Hargrove nella serie dei fratelli Duffer. Disposta a fare qualsiasi cosa pur di stare con lui, nonostante non l’avesse mai incontrato di persona e nemmeno gli avesse parlato al telefono, la donna ha rivelato di aver inviato al truffatore 10mila dollari e di aver divorziato dal marito per stare con la star.

L’incontro online McKala (il nome della donna) dopo aver lasciato il marito e aver inviato all’attore migliaia di dollari in buoni regalo, ha iniziato a dubitare della validità della loro relazione e si è rivolta alla serie YouTube “Catfished” (che si occupa di truffe) per chiedere aiuto. Qui ha spiegato di aver incontrato il suo misterioso amante in un forum di artisti online: è andata d’accordo con uno sconosciuto che poi ha affermato di essere Dacre Montgomery, uno dei suoi attori preferiti. L’attore nella vita reale ha una relazione da sei anni con la modella Liv Pollock, ma la persona con cui McKala stava parlando ha affermato di essere infelice.