Miriam Leone incinta, le prime foto con il pancino

Da poche settimane Miriam Leone ha rivelato di essere incinta del suo primo figlio. E ora mostra per la prima volta il suo pancino. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato due immagini che la vedono ritratta al tramonto in spiaggia mentte è in Sicilia. “Accussì”, è il semplice commento dell’attrice, per omaggiare le sue origini, alle immagini scattate dal marito Paolo Carullo. Il post ha raccolto l’entusiasmo dei follower, scatenando commenti ammirati.

L’annuncio L’attrice aveva annunciato la gravidanza a Vanity Fair al quale aveva confessato di essersi accorta di aspettare un figlio, prima di un test di gravidanza, da alcune foto che le hanno scattato: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo… Sono felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso”.

L’amore con Paolo Carullo Miriam Leone si è spostata nel 2021 con Paolo Carullo, manager finanziario 43enne, che lontano dal mondo dello spettacolo è riuscito a rubare il cuore dell’ex Miss Italia. “La vita è incredibile. Non sentivo l’esigenza di sposarmi, poi ho incontrato mio marito e ho detto ‘con lui sì'”, aveva raccontato a “Verissimo” l’attrice, rivelando anche “Lui è siciliano come me, ma ci siamo conosciuti a una festa in Toscana”.