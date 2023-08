Francesca Michielin aggiorna sulle sue condizioni di salute: “Ciao rega… l’intervento è riuscito”

Francesca Michielin aggiorna sulle sue condizioni di salute e in una storia su Instagram scrive: “L’intervento è andato bene”. A inizio agosto la cantante era stata costretta ad annullare due concerti del suo Summer tour e in un video messaggio sui social aveva rassicurato i suoi fan spiegando le ragioni: “Per un problema di salute dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni…”. Adesso l’artista bassanese è tornata a casa e ha voluto comunicare a tutti la bella notizia.

“Ciao raga. Grazie infinite per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni. L’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare Passate un agosto bellissimo!! Di tanto in tanto ci sentiremo su questi schermi per condividere un po’ di meravigliosa noia (e qualche canzone di Taylor). Vi abbraccio uno a uno”.

Francesca ha poi pubblicato anche lo spezzone di un cartone animato, mostrando la televisione accesa per confermare di essere rientrata a casa dall’ospedale.

L’annuncio del ricovero Nel post di inizio agosto la Michielin aveva comunicato così l’annullamento delle date del tour cercando di rassicurare i fan: “Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date”. La cantante aveva poi spiegato, senza entrare però troppo nei dettagli: “Non voglio allarmarvi, però è giusto che per stare meglio al più presto faccia l’intervento. L’ospedale mi ha programmato l’operazione tra pochi giorni e ovviamente poi dovrò stare un po’ a riposo per poi tornare più forte di prima a settembre. Scusatemi per questo disagio. Grazie della comprensione. Vi voglio bene!”.