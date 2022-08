La società di Victoria Beckham in rosso: perdite per 64 milioni di euro

Problemi per la moglie di David Beckham: il marchio da lei creato non vive un periodo florido

Non è un bel periodo per Victoria Beckham. Nonostante sia uno dei volti più noti del mondo della moda, l’ex Spice non riesce a fare faville con la sua azienda di abbigliamento. Il marchio di abbigliamento da lei creato insieme al marito David Beckham è in difficoltà e non sta ottenendo i risultati sperati. Secondo il The Mirror, i debiti accumulati hanno raggiunto i 64 milioni di euro, 11 milioni in più rispetto all’anno scorso, aggravando ulteriormente la situazione aziendale dell’artista. Il rapporto spiega che nel 2019 l’azienda ha aggiunto 18,4 milioni di euro di debiti e altri 7,8 milioni di euro nel 2020. A questi si aggiungono altri 34 milioni di euro dovuti da altre società partecipate dalla famiglia Beckham.

Nonostante queste cifre, il Mirror spiega che la coppia è ancora una delle più redditizie dal punto di vista finanziario. Nel 2020 i Beckham hanno realizzato un profitto di 13,7 milioni di euro, sette in più rispetto all’anno precedente. Le entrate totali di Victoria Beckham Holdings sono diminuite del 6% a causa degli effetti della pandemia globale, ha dichiarato una fonte al The Mirror, riferendosi alle possibili cause delle perdite milionarie del marchio. Secondo la stessa fonte, uno dei successi dell’azienda è stato quello di agire immediatamente e controllare i costi, riducendo le perdite operative del 57%.

L’instabilità del suo marchio è legata all’instabilità all’interno della famiglia, in particolare tra Victoria e il figlio Brooklyn. I rapporti tra i due sono tesi da tempo e sembra che l’ex Spice Girl abbia disegnato un abito per Petz, moglie di Brooklyn, per il giorno del suo matrimonio. La nuora ha però utilizzato un abito di Valentino creando tensione tra le due. Inoltre madre e figlio sono ai ferri corti a causa del licenziamento di Brooklyn da un noto marchio di moda. Secondo alcune fonti inglesi era stata la stessa Victoria Beckham ad esporsi in prima persona per il figlio ma lo stesso ragazzo ha deciso a sorpresa di non presentarsi più sul luogo di lavoro, causa del licenziamento.