Jennifer Lopez e Ben Affleck si risposano… e stavolta con una festa di tre giorni: ecco i dettagli

Il matrimonio, dopo quello, segreto, celebrato a Las Vegas a luglio avverrà il prossimo weekend

E’ tutto pronto per le nozze bis tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. A un mese dal matrimonio, celebrato in gran segreto a Las Vegas i signori Affleck si preparano a dirsi nuovamente “sì” il prossimo weekend e questa volta con una festa vera, da sogno, che durerà tre giorni e si svolgerà, stando a quanto riporta TMZ, nella tenuta di Affleck, in Georgia. “Ben vuole che tutta l’attenzione sia concentrata su JLo per il loro grande giorno”, ha detto invece in esclusiva a Page Six un insider.

Niente di esagerato però, come si apprende dai rumors, bensì una “celebrazione intima per la famiglia e gli amici” che inizierà venerdì con una “cena di prova”. La cerimonia vera e propria si svolgerà invece sabato e la coppia chiuderà in bellezza la festa domenica con un barbecue e un picnic.

La Lopez, 53 anni, dovrebbe indossare un abito Ralph Lauren personalizzato realizzato in Italia e stando a quanto scritto da Page Six dietro all’organizzazione dell’evento dovrebbe esserci Colin Cowie, wedding planner delle star con un cachet che va da 25 mila ai 25 milioni di dollari a festa e che in passato ha gestito feste e manifestazioni per artisti del calibro di Oprah Winfrey, Michael Jordan e la stessa Lopez. Nella lista degli invitati potrebbero esserci, sempre stando alle indiscrezioni, Matt Damon, Jimmy Kimmel, Casey Affleck e Drea de Matteo.