Eurovision Song Contest 2023, ecco le 7 città candidate a ospitare l’evento

Svelate le città in corsa per ospitare la manifestazione: Glasgow, Manchester, Liverpool, Birmingham, Newcastle, Leeds e Sheffield

Dove si terrà la sessantasettesima edizione della competizione musicale più seguita al mondo? Alcune settimane fa l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest ha rivelato che il prossimo anno la manifestazione avrà luogo nel Regno Unito. Ora, dopo giorni di attesa, l’account Instagram dell’evento ha annunciato le sette città in lizza.

EUROVISION SONG CONTEST 2023, LE CITTÀ IN CORSA

Torino ha ospitato l’ultima edizione che ha visto il trionfo dall’Ucraina con Stefania della Kalush Orchestra, ora però i riflettori sono tutti puntati sulla prossima edizione.

Se da un lato le nazioni hanno iniziato la preparazione per la scelta del rappresentante del proprio Paese, dall’altro la produzione dell’Eurovision Song Contest ha rivelato le città attualmente in corsa per ospitare la manifestazione: Glasgow, Manchester, Liverpool, Birmingham, Newcastle, Leeds e Sheffield.

L’annuncio ha immediatamente entusiasmato il pubblico, desideroso di avere ulteriori informazioni a riguardo, a questo punto non resta altro altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri in merito.

EUROVISION SONG CONTEST 2023, RECORD PER IL REGNO UNITO

La prossima edizione dell’Eurovision Song Contest permetterà al Regno Unito di ampliare il suo primato come la nazione ad aver ospitato più volte l’evento. Le prime quattro volte si è tenuto a Londra nel 1960, 1963, 1968 e 1977, in seguito a Edimburgo nel 1972, a Brighton nel 1974, ad Harrogate nel 1982 e infine a Birmingham nel 1988.