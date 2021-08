Onestini pizzicato con l’ex di Brosio: Ivana non la prende bene, la reazione

La modella ceca punge l’ex compagno dopo la pizzicata con Marialaura De Vitis

Ivana Mrazova, in modo assai affilato, indirizza un messaggio al vetriolo all’ex Luca Onestini che nelle scorse ore è finito al centro del chiacchiericcio rosa per aver trascorso una serata in compagnia di Marialaura De Vitis, 22enne salita alla ribalta del gossip per la relazione avuta con il giornalista Paolo Brosio, con il quale ha troncato poche settimane fa.

Ma si riavvolga rapidamente il nastro: il 10 agosto, l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca ufficializzano ciò che era piuttosto chiaro da tempo, vale a dire la conclusione della loro relazione. Lui pubblica un post tenero in cui parla di “supporto”, lei lo smentisce dicendo che quel “supporto” tanto sbandierato non c’è stato. Insomma, frizioni.

Pochi giorni dopo l’annuncio del naufragio sentimentale, il bolognese cena con degli amici e al tavolo spunta anche Marialaura (Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram, ha raccontato che Onestini e la 22enne avrebbero trascorso la notte assieme. La notizia non ha trovato al momento conferma). Si giunge così a ieri.

Sul web circolano delle foto in cui Luca e la De Vitis brindano assieme, al ristorante, dove, come si è detto, non sono soli ma in compagnia di altre persone. E proprio tale ‘frame’ del brindisi pare aver colpito Ivana che, guarda caso, dopo che in rete sono trapelati le Stories e gli scatti del cin cin del suo ex, è balzata su Instagram, confezionando un breve video in cui si è immortalata a sorseggiare un calice di vino con tanto di commento sarcastico: “Sto bevendo un bicchiere di vino che mi sembra un po’scaduto”. Il tutto immortalato da una didascalia con scritto “Olè”. Nessun riferimento a Onestini ma il tempismo con la quale la Mrazova è intervenuta e l’appunto sul vino non sembrano proprio essere delle coincidenze.

Per il momento la ceca e il bolognese non hanno parlato delle cause profonde che hanno portato il loro legame, durato circa quattro anni, a sfilacciarsi. C’è però come il sospetto, almeno a giudicare le poche parole pronunciate da Ivana dopo l’annuncio della rottura, che ci siano dei sassolini che la stessa modella abbia bisogno di togliersi dalle scarpe. Non resta che attendere nuove rivelazioni.

Gossipetv.com