Cattelan annuncia 5 ospiti big per ‘Da grande’ (Rai Uno): ecco chi ci sarà

L’ex volto Sky parla dei dettagli del programma che sbarcherà su Rai Uno a settembre

Alessandro Cattelan sta vivendo un’estate di ‘contrasti’ o, per dirla con le sue parole, una vacanza a metà, divisa tra ferie e lavoro. Il conduttore, dopo anni trascorsi a Sky, sbarcherà nelle prossime settimane su Netflix, con lo show ‘Una semplice domanda’ (otto episodi) e su Rai Uno, con il programma ‘Da grande’, in onda in due puntate il 19 e il 26 settembre. Lui, che a 41 anni è già un veterano del piccolo schermo, non nasconde che da un lato è positivamente stimolato, dall’altro nutre preoccupazione per via del nuovo pubblico con il quale si troverà a doversi confrontare.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Cattelan ha spiegato alcuni dettagli del progetto Rai ed ha svelato gli ospiti big che saranno invitati nel suo show. Il filo conduttore della trasmissione lo si può già ravvisare nel titolo: si parlerà di crescita a 360 gradi: un tema non semplice, soprattutto per i tempi che corrono, in cui tutto muta alla velocità della luce. Il presentatore ricorda la sua età, 41 anni, e che suo padre, come molti altri della sua generazione, spesso dopo i 40 già avevano una vita ‘realizzata’. Oggi, sono cambiate molte cose e non è raro che a 40 anni ci si trovi nel bel mezzo di rivoluzioni di vita, progetti e quant’altro.

Capitolo ospiti: Cattelan rende noto che ci saranno dei big trasversali e anticipa cinque nomi di peso. L’amico Luca Argentero, da poco diventato padre, Carlo Conti, definito una “colonna della Rai che vestirà i panni dell’attore che gli darà consigli per inserirsi nella tv di stato. E poi ancora ecco Elodie, con la quale si sta preparando una “esibizione bomba”. Quindi sono attesi Antonella Clerici, da sempre sponsor dell’arrivo in Rai di Alessandro (anche con lei si riderà e si scherzerà su temi trasversali), e Il Volo con cui si canterà.

Quando gli si domanda se in studio è prevista la presenza del pubblico, risponde con un “Si, ma..”, ricordando che al tempo del Covid tutto può cambiare rapidamente, anche per quel che concerne i programmi del piccolo schermo.

