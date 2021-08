Benji e Fede, insulti dopo la lettera: la replica di Mascolo

Benjamin dedica al collega Federico Rossi dolci parole sui social, ma le reazioni non sono state delle migliori

Benji e Fede si vogliono ancora molto, molto bene nonostante lo scioglimento. Contrariamente a quello che spesso accade quando un gruppo di separa, i due artisti emiliani restano in ottimi rapporti, seppur separati nei loro rispettivi progetti. Terminata l’esperienza da duo, i cantanti hanno intrapreso le rispettive carriere soliste e Mascolo, in parallelo, si è persino dato al cinema.

Sarà stata l’influenza con Bella Thorne, che sappiamo essere un po’ una testa calda, ma sembra che nelle ultime ore (perlomeno in base alle Stories pubblicate) proprio Benjamin Mascolo abbia perso lucidità. Lo scorso 14 agosto, l’artista che oggi si fa conoscere con il nickname B3n ha dedicato all’ex collega una lunga lettera social, diciamo così, ambigua.

Nelle prime righe dedicate al collega e amico, Benji si è quasi dimostrato arrabbiato e deluso per quanto Fede non riesca ad apprezzare l’artista incredibile che è. “Ma ti sei visto? Ti sei sentito? E le canzoni che hai suonato? Te lo devo dire io forse?” ha scritto Benji, per poi proseguire promettendogli stima, affetto e amore eterni.

Tutto bellissimo, non fosse altro che i fan sono rimasti alquanto straniti per questa bizzarra manifestazione d’affetto. Ecco dunque che su Twitter, in particolar modo, gli utenti hanno iniziato a fare ironia spicciola su queste Stories, prendendo in giro in modo più o meno bonario Benji.

Resosi conto di essere finito nei trending topic, l’artista ha così iniziato a cercare il suo nome, trovando in questo modo decine di tweet che si prendevano gioco di lui. Come si può notare dalle Stories pubblicate poche ore dopo, Mascolo è persino andato alla ricerca della combinazione fra il suo nickname e la parola “spacciatore”.

A questo punto, Benjamin Mascolo è tornato su Twitter, rispondendo in qualche modo a chi gli ha dato del drogato. Ecco le parole dell’artista;

Sempre sul social dell’uccellino blu, Benjamin Mascolo ha voluto fare chiarezza riguardo a quel “ti amo” dedicato a Federico Rossi, in barba ai pregiudizi e alle malelingue dei prevenuti.

Fra uno sfogo social e l’altro, vi ricordiamo, Mascolo si sta preparando in questi mesi al grande passo. Lo scorso marzo l’artista ha infatti chiesto la mano dell’attrice statunitense, con cui dovrebbe convolare a nozze a breve. Non c’è, almeno per il momento, una data delle nozze ufficiale.

