Tra De Lellis e Damante c’è di mezzo la suocera? Colpa del libro in cui lei ha raccontato le corna

L’ennesima crisi di una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni ha ancora tratti molto sfumati, ma a fornire una possibile chiave interpretativa è un’indiscrezione che circola in queste ore, secondo la quale la madre di Andrea Damante non avrebbe mai perdonato a Giulia De Lellis la pubblicazione del libro nel 2019 in cui raccontava delle corna ricevute dall’ex compagno.

Ci sarebbe l’ombra della madre sull’ennesima crisi di coppia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Le indiscrezioni delle ultime ore rilanciate da Vanity Fair danno sostanza alla spaccatura tra i due personaggi conosciutisi a Uomini e Donne, con l’ingresso nella narrazione della mamma di Andrea Damante, a quanto pare contraria all’idea che suo figlio potesse ricominciare una storia stabile con l’influencer romana.

A scatenare questa ostilità, a quanto pare, il libro pubblicato da Giulia De Lellis nel 2019 (Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza, Mondadori) in cui l’esperta di tendenza raccontava a cuore aperto non solo le mancanze che Andrea Damante aveva avuto nei suoi confronti, ma anche i tradimenti. Una confessione pubblica che la potenziale suocera non avrebbe digerito, esercitando così la sua influenza sulla coppia dopo il ritorno di fiamma. Naturalmente la situazione sarà certamente più complessa di così e la crisi non può limitarsi ad una sola ragione scatenante, ma nel novero delle motivazioni che possono portare a una crisi di coppia, quella dell’influenza dei genitori, da ambo le parti, non può essere esclusa.

La crisi tra i due era stata annunciata alcuni giorni fa da Andrea Damante, che spiegava le evoluzioni di un legame già ampiamente chiacchierato e che ha attraversato varie fasi, compresa la rottura di qualche tempo fa che, in realtà, sembrava definitiva. Se al momento sarebbe azzardato parlare di una separazione decisiva, è pur vero che tra Giulia De Lellis e Andrea Damante c’è qualcosa che, nuovamente, non torna. Ed è per questo che, quindi, i due hanno deciso di stare un po’ lontani, come affermava il deejay che dichiara al settimanale Chi: “Abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno. E poi vedremo. Abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose”.

FanPage