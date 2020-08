Federica Panicucci, baci e coccole con Marco Bacini in Puglia: è bella e innamorata… come una ventenne

In una masseria super lusso, la coppia vive una nuova luna di miele… in attesa del matrimonio

Federica Panicucci veleggia verso i 53 anni, ma ne dimostra la metà. Trecce bionde, fisico da ventenne e baci da fidanzatini con Marco Bacini

Dopo l’immancabile vacanza in Versilia, è tempo di Puglia. In un resort super lusso – la Masseria Torre Maizza a Savelletri – la conduttrice sfoggia con il compagno sorrisi e bikini mozzafiato. Una nuova luna di miele… in attesa del matrimonio

E quando Federica si lancia nella telecronaca della sua giornata di vacanza minuto per minuto, sono Sofia e Mattia – i figli nati dal matrimonio con Mario Fargetta – ad allearsi con il compagno di mamma per una simpatica presa in giro: “Ma chi te l’ha chiesto?”

Oggi