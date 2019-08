Star Wars, Ewan McGregor torna ad essere Obi-Wan Kenobi

L’universo di Star Wars cresce ancora. In arrivo su Disney+ una serie tv dedicata ad Obi-Wan Kenobi con protagonista Ewan McGregor

Ewan McGregor tornerà ad essere Obi-Wan Kenobi, il celebre Jedi della saga di Star Wars.Già da tempo si parlava di un possibile nuovo coinvolgimento da parte di Ewan McGrergor nel ruolo da lui interpretato in passato nei tre film di Star Wars La minaccia fantasma, L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith. Ora, con il nuovo grande progetto streaming della Disney, le cose cambieranno. Infatti, al prossimo D23 Expo, la convention sul mondo Disney che si terrà in California ad Anaheim dal 23 agosto, verrà ufficializzato l’arrivo di una nuova serie tv su Star Wars interamente dedicata ad Obi-Wan Kenobi, con protagonista Ewan McGregor.Nel futuro della Disney però c’è molto altro riguardo a Star Wars. Sappiamo che la Disney, come Apple, sta entrando in modo importante nel mondo dei contenuti in streaming e che la casa di Topolino ha acquisito i contenuti che fanno parte della Marvel, della Fox (tra cui i Simpson) e anche della LucasFilm, quindi di Star Wars. Il tutto verrà poi ampliato e reso disponibile con l’avvento della sua personale piattaforma streaming: Disney+.Oltre alle serie tv dedicate ai personaggi Marvel, come The Falcon and The Winter Soldier, Loki, Hawkeye, anche l’universo di Star Wars verrà quindi approfondito con serie tv dedicate ai personaggi celebri della saga di Guerre Stellari. In arrivo, infatti, abbiamo la serie tv The Mandalorian, creata da Jon Fraveau, regista e attore di alcuni film su Iron Man, il quale avrebbe in cantiere già una seconda stagione, ed un’altra serie tv dedicata invece a Cassian Andor, protagonista del film spin-off Rogue One.Quindi, in ordine di uscita, avremo prima la serie tv The Mandalorian, poi quella dedicata a Cassian Andor ed infine un racconto incentrato su Obi-Wan, con il ritorno di Ewan McGregor.

Niccolò Sandroni , ilgiornale.it