Fabio Rovazzi, la fidanzata e il video all’Area 51

I due artisti-youtuber si avvicinano alla base militare statunitense e vengono allontanati. Poi trasformano l’episodio in una storia sui social network

Avventura in stile X-Files, ovviamente filmata e opportunamente raccontata su Instagram per Fabio Rovazzi e la fidanzata, la youtuber Karen Kokeshi. Dategli il nome che volete: vacanze 2.0, eccentriche bizzarrie oppure marketing moderno. Il senso è sempre lo stesso: far parlare di sé, meglio se con un’idea originale.I due, in viaggio negli Stati Uniti, si sono avvicinati all’Area 51, base militare statunitense situata in Nevada in cui verrebbero custoditi i segreti riguardanti gli alieni. E come ovvio sono stati allontanati dai militari. A raccontarlo è lo stesso cantante nelle stories su Instagram. «Non ho filmato bene l’ingresso, dopo capirete perché. Siamo andati un po’ troppo oltre», dice Rovazzi.In un post il cantante spiega: «Quello che vedete in fondo alla strada è il vero ingresso dell’Area 51. Noi volevamo solo adottare un alieno ma…. non l’hanno presa benissimo (nonostante i miei calzini)». La spiegazione della vicenda continua nelle storie: «Volevamo fare la foto col cartello “non oltrepassare, area top secret”, ma abbiamo sbagliato qualcosa e siamo arrivati davvero davanti all’Area 51. I militari dell’Area 51 ci hanno urlato dagli speaker di andarcene via. Sono uscite tipo venti telecamere e una si è posizionata sopra alla nostra macchina», dice Rovazzi. Che aggiunge ancora: «Sono sconvolto, ho appena rischiato di essere sparato male». Manca solo il classico invito “don’t try this at home” (non provate questo a casa). Per il resto lo spot è servito.

