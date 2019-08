Diletta Leotta compie 28 anni e organizza una festa super

La conduttrice sportiva ha festeggiato il 28esimo compleanno con una festa in piscina dove si è scatenata tra balli e giochi in acqua con gli amici e il fidanzato Daniele Scardina, il pugile che le ha rubato il cuore

Diletta Leotta ha festeggiato in grande stile il suo 28esimo compleanno e non poteva essere altrimenti.Il conto alla rovescia per la festa più attesa era cominciato da giorni e suoi social la popolare conduttrice di Dazn aveva lasciato trapelare qualche dettaglio sull’evento. Una festa a tema “siciliano”, allestita nel giardino di una villa privata a Catania, città natale della Leotta, con stand gastronomici, scenografie luminose e canti e balli della tradizione popolare. Insomma un evento in grande stile cominciato già alle prime luci dell’alba di Ferragosto, con un tuffo in piscina insieme agli amici.Poi la festa vera e propria. Diletta Leotta per l’occasione ha indossato un abito in pizzo, rifinito con pietre colorate, realizzato appositamente per lei da Claudio Di Mari, stilista siciliano molto conosciuto e amico della conduttrice. La festeggiata e gli ospiti si sono intrattenuti tra piatti tipici della cucina sicula e balli e canti della tradizione popolare fino al taglio della torta. Tra luci, musica e applausi Diletta Leotta si è tirata su il vestito ed è entrata in piscina, dove l’attendeva una torta galleggiante con decine di candeline. Un rito compiuto allo scoccare della mezzanotte quando, salutato Ferragosto, la voce di radio 105 ha saluto il 16 agosto giorno del suo compleanno.E poi via con balli scatenati e canzoni siciliane fino a tarda notte quando, svestiti gli abiti della festa, gli invitati e la Leotta si sono buttati in piscina tra risate, giochi e scherzi. Tra loro c’era anche il pugile Daniele Scardina, soprannominato “King Toretto”, il nuovo compagno della conduttrice sportiva, l’uomo che le ha fatto perdere la testa in questa calda estate 2019. I due, nonostante le numerose smentite, sono sempre più vicini e gli ultimi servizi fotografici pubblicati dalle riviste di gossip non lasciano dubbi sulla loro relazione.

Novella Toloni, ilgiornale.it