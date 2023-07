Questa sera in TV, 17 luglio 2023

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

The Plane, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Gerard Butler in un film d’azione. Costretto ad atterrare nel mezzo della giungla, un pilota di aerei si allea con un criminale per salvare i passeggeri.

The Plane, ore 21:45 su Sky Cinema Collection

Gerard Butler in un film d’azione. Costretto ad atterrare nel mezzo della giungla, un pilota di aerei si allea con un criminale per salvare i passeggeri.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Free State of Jones, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Matthew McConaughey in un dramma storico ambientato nella Guerra Civile americana.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Tutto può accadere a Broadway, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Owen Wilson e Jennifer Aniston in una commedia. Una escort accetta la proposta di un cliente e diventa attrice.

Mi rifaccio vivo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Neri Marcorè, Vanessa Incontrada ed Emilio Solfrizzi in una commedia surreale di Sergio Rubini.

La signora Harris va a Parigi, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Isabelle Huppert e Jason Isaacs in una commedia. Una governante usa i suoi risparmi per andare a Parigi e comprare un abito Dior.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Biancaneve, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Particolare trasposizione della favola di Biancaneve da parte di Tarsem Singh, con Lily Collins e Julia Roberts protagoniste.

FILM HORROR DA VEDERE STASERA IN TV

Smile, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Una psichiatra dal passato travagliato si trova ad affrontare casi di persone morte dopo aver sorriso insistentemente.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Fuori controllo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Mel Gibson interpreta un detective a cui viene uccisa la figlia davanti agli occhi. L’uomo inizia dunque una furiosa indagine per trovare i responsabili.

21, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Kevin Spacey e Jim Sturgess in un thriller d’azione. Un insegnante guida un gruppo di studenti per sbancare i casinò al Black Jack.

FILM MUSICAL DA VEDERE STASERA IN TV

La febbre del sabato sera, ore 21:15 su Sky Cinema Due

John Travolta in un cult scandito dalla colonna sonora dei Bee Gees. Il commesso Tony Manero cerca il suo riscatto sociale nelle discoteche del sabato sera.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Il giovane Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

Michele Riordino nella serie prequel sul famoso Commissario Montalbano.

Che Todd ci aiuti, ore 21:20 su Rai 2

Comedy-drama in cui un’avvocatessa decide di ingaggiare suo figlio come investigatore.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5

Reality in cui alcune persone, divise in gruppi, devono resistere alle tentazioni e alle seduzioni che possono porre fine alla loro coppia.

Fast & Furious – Solo parti originali, ore 21:20 su Italia 1

Quarto capitolo (terzo della timeline ufficiale) della saga con Vin Diesel e Paul Walker.

La figlia del generale, ore 21:15 su La7

John Travolta è un ufficiale che deve scoprire chi ha ucciso la figlia di un generale dell’esercito.

Cops – Una banda di poliziotti, ore 21:30 su TV8

Miniserie originale Sky con protagonista Claudio Bisio e ambientata nel mondo della polizia.

Only Fun – Comico Show, ore 21:25 su Nove

Show comico condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers.