Belen mano nella mano con un altro uomo, con Stefano è finita

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo al centro del gossip italiano. Stando agli ultimi pettegolezzi, la coppia sarebbe scoppiata per l’ennesima volta. Si tratterebbe della terza rottura in undici anni di relazione. La soubrette argentina e l’ex ballerino di Amici si frequentano infatti dal 2012 e hanno un figlio insieme, Santiago, nato nel 2013.

Secondo le ultime indiscrezioni tra Belen e Stefano ci sarebbe stato un brusco litigio che avrebbe allontanato ancora una volta i due. Ignoti i motivi della discussione ma entrambi hanno scelto di non indossare più la fede nuziale. Non solo: la Rodriguez ha eliminato dal suo account Instagram, seguito da oltre dieci milioni di follower, le foto più recenti insieme al marito. In più non ha né confermato né smentito le voci sulla sua vita privata.

“Belen mano nella mano con un altro uomo”

In questi giorni Stefano De Martino è volato a Londra con il figlio Santiago e senza Belen, che è rimasta in Italia. Alla festa di compleanno del cognato Ignazio Moser, la Rodriguez è stata pizzicata mano nella mano con un altro uomo. A farlo sapere una segnalazione diffusa dall’esperta di gossip Deianira Marzano: si tratterebbe di “un imprenditore bergamasco in contatto con Belen dai tempi della storia con Antonino Spinalbese”.

Belen e il nuovo presunto fidanzato Elio

L’uomo avvistato con Belen Rodriguez si chiamerebbe Elio, sarebbe un importante imprenditore di Bergamo e conoscerebbe la soubrette già da qualche anno. “Ti posso confermare che si sentiva già prima – ha spifferato la fonte – nel periodo dove poi si è messa con Antonino e non da amici. Ho sentito un audio di Belen che lo invitava da lei e so anche che da tempo la cosa era rimasta in sospeso. Lui lavora con i motori, ha molto stile e classe”.