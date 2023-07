Arriva The Acolyte, la nuova serie tv di Star Wars

Si chiama The Acolyte ed è la nuova serie TV in arrivo su Disney+ da una galassia molto lontana. Il progetto, sarà infatti ambientato alla fine dell’Alta Repubblica, ovvero 100 anni prima degli eventi di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma.

La nuova serie TV targata Star Wars, per l’attore Charlie Barnett, sarà “complessa e stratificata”, ma non solo. The Acolyte sarà infatti anche il progetto più inclusivo tra le tante avventure fantascientifiche del franchise creato da George Lucas: a confermarlo, sono i protagonisti stessi della serie. Gli otto episodi di The Acolyte saranno disponibili nel 2024.

The Acolyte, la nuova serie TV di Star Wars, sarà più inclusiva: a constatarlo, è stato il cast del progetto nel corso del podcast Dagobah Dispatch di Entertainment Weekly. L’attrice statunitense Amandla Stenberg, nota per aver interpretato Rue in Hunger Games, ha infatti così rivelato: “Vedi i progressi che Star Wars sta facendo su tutta la linea in tutte le serie in streaming. Il mondo del fantasy e della fantascienza in generale, non è sempre sembrato uno spazio sicuro per le persone di colore. Quindi essere parte di progetti che stanno inaugurando l’inclusione e la sicurezza per i nerd neri, è un sogno che diventa realtà”. Sempre più film e serie TV si stanno infatti dirigendo verso un casting inclusivo, rispondendo così ad un pubblico più ampio, con esigenze di identificazione nuove e diverse.

Anche le scelte di The Acolyte, dunque, evidenziano un’attenzione particolare nell’inserimento di interpreti in grado di rappresentare tutte le sfumature dei fan: l’attrice e modella britannica di origine giamaicana Jodie Turner-Smith, ha infatti affermato che proprio l’inclusività nelle scelte del casting è stato l’elemento chiave decisivo per prendere parte al progetto. “Sono entusiasta di contribuire con un’aggiunta al lessico e alla tradizione dei personaggi femminili molto complessi”, ha dichiarato. Secondo una recente indiscrezione, nel cast del progetto sarà inoltre presente anche Abigail Thorn, che interpreterà un personaggio transgender.

The Acolyte si concentrerà sull’emergere dei poteri del lato oscuro negli ultimi giorni dell’era dell’Alta Repubblica. La trama di The Acolyte, infatti, si svolgerà circa 100 anni prima degli eventi de La Minaccia Fantasma, e quindi molto prima della saga degli Skywalker. La protagonista è Amandla Stenberg, come ha confermato lei stessa su Instagram dopo mesi di speculazioni; al suo fianco, troviamo poi Jodie Turner-Smith e l’attore di Squid Game Lee Jung-jae. Ancora, nel cast vediamo anche la presenza di Manny Jacinto, Dafne Keen, Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss, Margarita Levieva e Joonas Suotamo. Durante la Star Wars Celebration 2023, è stato annunciato che la serie arriverà nel corso del 2024.