Scream 6, Samara Weaving e Tony Revolori nel cast del film

Il sesto capitolo del celebre franchise arriverà sul grande schermo il 31 marzo 2023

È iniziata la produzione del sesto capitolo di Scream. Nelle scorse ore Deadline ha comunicato l’arrivo di Samara Weaving(in foto) e Tony Revolori nel cast della pellicola firmata da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet.

SCREAM 6, I DETTAGLI DELLA PELLICOLA

Al via la realizzazione di Scream 6, come comunicato poco fa dal magazine. Stando a quanto riportato, Samara Weaving e Tony Revolori si uniranno al cast affiancando Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding e Jenna Ortega; non ci sono informazioni sui ruoli interpretati da Tony Revolori e Samara Weaving.

Nel cast troveremo anche Hayden Panettiere, Courteney Cox, Dermot Mulroney, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Henry Czerny e Josh Segarra.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett si occuperanno nuovamente della regia della pellicola che arriverà sul grande schermo il 31 marzo 2023.

Scream è senza ombra di dubbio uno dei franchise più celebri della settima arte. Il suo debutto cinematografico risale al 1996, i titoli successivi sono arrivati nel 1997, nel 2000, nel 2011 e quest’anno.