Lilo & Stitch, in arrivo il live-action

Stando a quanto riportato da Deadline, non è ancora noto se la pellicola verrà distribuita sul grande schermo o su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Al via la produzione del live-action targato Disney. Nelle scorse ore Deadline ha annunciato i dettagli della pellicola che vedrà Dean Fleischer-Camp impegnato nel ruolo di regista.

LILO & STITCH, AL VIA LA PRODUZIONE

È il 2002 quando Lilo & Stitch arriva sul grande schermo riscuotendo successo a livello mondiale con oltre 270.000.000 di dollari di incasso al botteghino internazionale e conquistando una candidatura alla settantacinquesima edizione degli Academy Awards nella categoria Miglior film d’animazione.

A distanza di due decenni, i due amici Lilo e Stitch torneranno a far sorridere il pubblico, questa volta con un live-action targato Disney.

Poco fa Deadline ha rilanciato la notizia dell’avvio della realizzazione del film che vedrà alla regia Dean Fleischer-Camp.

Il magazine ha anche rivelato che al momento non è dato sapere se la pellicola sbarcherà sul grande schermo o sarà distribuita su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Non ci sono notizie per quanto riguarda la data di inizio delle riprese e il cast, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.