Jovanotti ci racconta il bello di essere Sensibile all’Estate: il video

Il video potrebbe sembrare la ricostruzione di una qualunque festa in spiaggia ma in realtà è solo il video di quello che ogni telecamera può riprendere durante le feste del Jova Beach Party



Per testimoniare le emozioni, l’amore e il divertimento del JOVA BEACH PARTY 2022, è disponibile il nuovo videoclip di SENSIBILE ALL’ESTATE, contenuto nel capitolo OASI del DISCO DEL SOLE (Capitol Records Italy) e già nella top ten dei brani più suonati in radio. Il video di SENSIBILE ALL’ESTATE, diretto da Leandro Manuel Emede è stato girato per intero al debutto sulla Spiaggia Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro. Il video potrebbe sembrare la ricostruzione di una festa in spiaggia in cui si vogliono minuziosamente ricreare gioia e allegria… ma in realtà è solo il video di quello che qualunque telecamera in qualunque momento può riprendere durante le feste in spiaggia del JOVA BEACH PARTY! Le espressioni sono piene di gioia e un senso di profonda libertà anima i protagonisti che non sono attori, ma tutti i veri partecipanti alla festa più bella dell’estate. E sempre oggi esce su YouTube un altro video “di Jovanotti”, quello de LA OLA, la nuova canzone che LORENZO ha scritto per Gianni Morandi, sempre diretto da Leandro Manuel Emede.

Nel frattempo JOVA BEACH PARTY, dopo aver conquistato il cuore di più di 200 mila spettatori, approda domenica 17 luglio all’Ippodromo dei Fiori di VILLANOVA D’ALBENGA (SV), per il sesto appuntamento del sorprendente viaggio di JOVA ricco di ospiti e sorprese. Sono ormai più di 150 gli ospiti nazionali e internazionali che hanno confermato il loro desiderio di essere al JOVA BEACH. I palchi sono tre, LORENZO riceve il pubblico sul palco appena aprono le porte (intorno alle 14:30) e la musica comincia subito dallo Sbam Stage per poi proseguire sul Kontiki e sul Main Stage. In contemporanea inizia ad animarsi anche il villaggio, con i giochi da spiaggia, la food court, e tutte le attività legate alla sostenibilità!

Il grande progetto ambientale che si sviluppa in ciascuna tappa grazie al lavoro degli organizzatori, sta definendo un nuovo modello comportamentale per i grandi eventi: