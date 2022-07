Elodie e Marracash, un amore senza fine

Elodie in un’intervista rilasciata a Peter Gomez nel programma ‘La Confessione’ su Nove, ha dichiarato che nessun fidanzato sarà all’altezza di Marracash

“Lui è rimasto molto affascinato da me come essere umano, che era molto distante da come apparivo in tv. Abbiamo molte cose in comune per quel che riguarda le origini. Fabio tutt’ora è una persona molto importante per me, ho bisogno di un suo parere, se ho un’idea o un dubbio spesso mi confronto con lui”. Ha dichiarato Elodie.

Ha poi continuato: “Lui ha sia l’eleganza che una parte animalesca, è tante cose, è difficile spiegare Fabio, però la cosa che mi piace è nello sguardo”. Quindi ha sottolineato: “Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita, sicuramente. E’ una grande fortuna, l’ho capito adesso cos’è l’amore. Se ci sarà un prossimo fidanzato non sarà mai all’altezza”.

Le sue sono parole piene d’amore e rispetto. I due sono stati legati dal 2019 al 2021 e la loro stora è terminata forse a causa dell’incapacità di Elodie di proiettarsi in un futuro come genitori.

Ci sarà un riavvicinamento tra i due dopo le bellissime parole della cantante?