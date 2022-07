Arbatax, cresce l’attesa per l’Arabax Music Festival: sul palco 50 Cent e J-Ax

L’inconfondibile piazzale Rocce Rosse dal 12 al 15 agosto ospiterà i migliori artisti del momento, nazionali e internazionali

La musica si riaccende nell’inconfondibile piazzale Rocce Rosse di Arbatax, una delle scenografie più affascinanti e suggestive della Sardegna.Dal 12 al 15 agosto la location ospiterà per la prima volta l’Arabax Music Festival, accogliendo sul palco i migliori artisti del momento, nazionali e internazionali. L’occasione segna due grandi ritorni, quello del rapper americano 50 Cent in Italia dopo 10 anni, nell’unica tappa del 2022, e quello di J-Ax pronto a scatenare la sua energia sul palco, a ritmo dei suoi migliori successi, tra novità e nostalgia.

Il festival “Rocce Rosse” promette un Ferragosto 2022 all’insegna della buona musica dal vivo, pronta a tornare con forza nella nostra estate dopo una lunga e inevitabile parentesi di stop.

Arabax Music Festival, alla sua prima edizione, si preannuncia ricco di divertimento e spensieratezza per migliaia di persone provenienti da tutta l’Isola e non solo, portando sul palco artisti di grosso calibro. Sullo sfondo, i colori intensi e le forme mozzafiato delle Rocce Rosse di Arbatax si stagliano all’orizzonte pronte ad assistere a salti, adrenalina, canto e divertimento.

Le serate saranno quattro, con una scaletta eterogenea che spazia dalla musica elettronica al pop, passando per il rap. Il 12 agosto, prima giornata dell’evento, si partirà con due dj di fama internazionale, già abituati ad altri palchi importanti come quelli del Coachella e del Tomorrowland. Si parla di Afrojack e Lost Fequencies. Nella stessa serata, ci sarà spazio anche per Elettra Lamborghini. Il 13 agosto, invece, sarà la volta di Ghali, da anni ai vertici delle classifiche nazionali, e Achille Lauro, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest. Il 14 sarà il momento del Deejay Time, lo spettacolo firmato da Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso e dal grande J-AX, che si aggiunge all’evento. Mentre il 15, giorno di Ferragosto, toccherà a Gué, tra i rapper più acclamati d’Italia, dividere il palco con un altro grande artista di fama mondiale, una vera e propria leggenda protagonista Super Bowl 2022, 50 Cent. Arabax Music Festival è organizzato da Chef@Home s.r.l., la prima azienda a livello nazionale che offre servizi di personal chef su misura e abbraccia totalmente il mondo dei grandi eventi. Famosi per aver organizzato i compleanni di Alvaro Morata e Federico Chiesa (top player della Serie A con la Juventus); la Vigilia di Natale per Elettra Lamborghini e la sua famiglia; San Valentino per Mariano Di Vaio e tanti altri ospiti speciali.