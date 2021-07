Uomini e Donne, Gemma Galgani spiazza: ”Ripenso a Marco Firpo e…”

Gemma Galgani confessa di pensare spesso all’ex fidanzato Marco Firpo, ormai lontano dallo studio di Uomini e Donne da diverso tempo.

Grande protagonista del parterre del Trono Over ormai da un decennio, Gemma Galgani si gode le vacanze estive prima di tornare nello studio di Uomini e Donne. A differenza degli ultimi anni, tuttavia, Gemma ha deciso di rimanere a Roma provando una fitta di nostalgia per la sua famiglia, che l’aspetta a Torino, e ripensando ad un uomo in particolare. Stiamo parlando di Marco Firpo, l’affascinante cavaliere dalla lunga chioma bionda, che ha fatto capitolare la Galgani prima di lasciare il programma. Ecco cosa ha confessato la dama torinese a proposito della sua ex fiamma.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ripensa a Marco Firpo!

Sebbene la stagione di Uomini e Donne si sia conclusa a fine maggio, in attesa di tornare su Canale5con nuove e scoppiettanti puntate, Gemma Galgani sa come far parlare di sé e tenere i riflettori puntati sulla sua vita. Dopo essere rimasta vittima di una brutta disavventura, la Galgani pensa all’estate che sta vivendo con una punta di nostalgia. Nel cuore della dama torinese, infatti, non ci sono progetti a lungo termine e, neppure, il volto di un uomo pronto ad amarla. Gemma, tuttavia, si trova costretta ad ammettere di aver ripensato molto intensamente ad uno dei suoi ex più famosi, Marco Firpo.

“Sono ancora lontana da Tornino e, nonostante Roma sia diventata la mia seconda casa, anzi da tempo anche la prima, avverto la mancanza delle mie sorelle che sono il mio mondo […] Mi aspetta un weekend con Ida alla Spa, per quelle coccole a cui non donne non sappiamo proprio rinunciare […] Il mio pensiero ultimamente è andato spesso a Marco (Firpo ndr.), ‘il lupo di mare dai lunghi capelli biondi’. Ricordo una situazione molto romantica, nel periodo della nostra frequentazione […] Forse anche per lo scenario estivo, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in queste quell’immagine, insieme a Marco… Un bel ricordo che resterà sempre con me”, ha dichiarato la Galgani al magazine ufficiale del dating show di Canale5 .

Uomini e Donne, Gemma Galgani non perdona Aldo Farella

Mentre Maria De Filippi pensa al prossimo tronista, Gemma ammette di non voler rimproverare nulla del suo percorso a Uomini e Donne: “Preferisco avere rimorsi e non rimpianti, per cui, tutto quello che mi viene voglia di fare in un preciso momento lo faccio e basta, ignara e indifferente a quello che potrà succedere dopo […] Da un punto di vista razionale, probabilmente, non mi sarei riproposta più volte a Maurizio di Milano che mi è veramente piaciuto tanto, lo ammetto. Per il resto è stata una stagione abbastanza faticosa per me, ma non sono mancati raggi di luce e di speranza, per cui il bilancio è sempre positivo”.

C’è qualcuno, tuttavia, che ha ferito la dama in modo irreparabile e insapettato. Stiamo parlando di Aldo Farella, che Gemma non sembra aver ancora avuto la forza di perdonare. “Di momenti brutti ce ne sono stati più di uno, e tutti mi hanno causato malasse e disagio, anche se per motivi diversi […] Il caro Aldo è stato una delle delusioni più inattese: prima tanto interesse, allegria, ballo e cene ecc. e poi può, tutto sparito in meno di un attimo, senza neanche un vali motivo o comprensibile, comportamento che personalmente trovo ridicolo”, questa la confessione della Galgani.

(Coming Soon – Irene Sangermano)