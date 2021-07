Per Marco Verratti e Jessica Aidi un party di nozze da sogno

Luci soffuse, fiori a profusione e tanti ospiti vip per celebrare l’amore tra il calciatore e la modella che si sono detti “sì” a Parigi

Dopo il matrimonio con rito civile a Parigi, per Marco Verratti e Jessica Aidi è la volta dei festeggiamenti. La coppia ha organizzato un ricevimento da sogno, avvolto in un’atmosfera magica e lussuosa. Tra gli ospiti (accuratamente selezionati tra gli amici più cari) c’era anche Carla Bruni, che ha regalato un’esibizione canora, oltre ai colleghi dello sposo Zlatan Ibrahimovic e Lavezzi.

Un allestimento da mille e una notte in un esclusivo hotel parigino con candele, fiori, musica di violini e una tavola apparecchiata con lusso esagerato tra calici di cristallo smerigliato e candelabri in argento. Jessica era bellissima, tutta fasciata in un abito prezioso. Dopo il tailleur in pizzo della cerimonia, per il party ha sfoggiato un vestito bianco dall’ampia scollatura e con lo strascico lunghissimo che esaltava il suo fisico mozzafiato. Marco, suo neosposo, era più innamorato che mai e non aveva occhi che per lei…

