Loki: Il finale introduce un personaggio chiave che vedremo in un prossimo film Marvel

Le sorprese e i colpi di scena non sono mancati nell’episodio che nelle scorse ore ha concluso il ciclo inaugurale di Loki. Un messaggio alla fine dello stesso ha annunciato il rinnovo della seguitissima serie di Disney+ per una seconda stagione. Ma, prima di questo, i fan della Marvel hanno potuto fare la conoscenza di un personaggio chiave nelle prossime storie del Marvel Cinematic Universe: Colui Che Rimane, interpretato dall’attore di Lovecraft Country Jonathan Majors.

Loki: Chi è Colui Che Rimane?

Si tratta di fatto del super criminale Kang il Conquistatore, che Majors interpreterà nel film Marvel in uscita all’inizio del prossimo anno Ant-Man and The Wasp: Quantumania. E quasi sicuramente non solo in questo. Ma questo è un nome che nell’episodio non viene mai pronunciato apertamente, sebbene egli stesso riconosca di essere conosciuto con “molti nomi”, incluso come un “conquistatore”, dopo che Miss Minutes dà a Loki e Sylvie (Tom Hiddleston e Sophia Di Martino) il benvenuto nella Cittadella alla Fine del Tempo, dimora di Colui Che Rimane, il creatore della TVA, in sostanza il burattinaio che ha controllato ogni cosa.

