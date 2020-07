Temptation Island, gesto di Ciavy su Instagram dopo l’addio di Valeria: l’ha fatto dopo la puntata

Come ci si aspettava, Ciavy e Valeria hanno lasciato Temptation Island separati. Lui ha richiesto il falò di confronto immediato dopo aver visto l’ennesimo video della fidanzata tra le braccia del single Alessandro. Lei si è presentata e ha provato a spiegare le sue ragioni, lamentando di essere stata rinchiusa in casa per due anni.



Ciavy continuava a insultare Valeria, non lasciandola parlare tant’è che più volte è dovuto intervenire Filippo Bisciglia. Le parole e l’atteggiamento del pr romano non sono piaciuti al pubblico, che ha iniziato a insultarlo sui social. Così Ciavy ha scelto di disattivare i commenti sulla sua pagina Instagram. E pensare che aveva detto che sarebbe uscito a testa alta…



Leggo.it