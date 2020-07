Elettra Lamborghini, il kit di benvenuto nella stanza d’albergo fa ingelosire il fidanzato Afrojack

Elettra Lamborghini, in hotel le danno il benvenuto con un kit per il piacere femminile: e il fidanzato Afrojack diventa geloso.

Elettra Lamborghini è stata accolta in un albergo da un kit di benvenuto osé! Sempre simpatica e pronta a condividere le sue disavventure sui social, l’ereditiera ha mostrato ai fan un pensiero, non proprio dolce, che qualcuno ha avuto per farla sentire a suo agio all’arrivo in un hotel. L’artista si è infatti ritrovata con un kit di oggetti per il piacere femminile.



Un regalo che l’ha divertita, e anche un po’ imbarazzata, ma che non è molto piaciuto al fidanzato Afrojack! Ospite di una sfilata, l’ereditiera si è ritrovata in albergo un kit di benvenuto non proprio tradizionale. Niente ciabattine, cuffiette e bagnodoccia: nel tavolino all’ingresso l’hanno accolta un tanga, degli anticoncezionali, gel lubrificante e anche un giocattolo per il piacere femminile.

Elettra non è certo tipo che si fa intimidire da situazioni del genere, ma stavolta l’effetto sorpresa l’ha quantomeno spiazzata, e così ha deciso di condividere la sua esperienza sulle storie di Instagram. Ma c’è qualcuno non ha trovato questa vicenda molto divertente…

Stavolta Miura è del tutto incolpevole, ma questo kit di benvenuto piccante, che ha divertito i suoi fan, non è per nulla piaciuto al fidanzato Afrojack. Il deejay olandese, che presto diventerà suo marito, le ha infatti inviato un messaggio non appena viste le storie con il kit in questione. Ed Elettra, molto divertita, ha deciso di condividere questo messaggio su Instagram. Al suo interno Afrojack aveva scritto: “Dormi a casa baby, gente pazza nell’hotel“. D’altronde, non poteva non impensierirsi il buon deejay, visto che l’ereditiera ha ritrovato sullo specchio del bagno anche un ‘ti amo‘ scritto da un misterioso ammiratore! Ma Afrojack può stare tranquillo: nel cuore di Elettra c’è sempre e solo lui.

Notiziemusica.it