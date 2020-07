Camilla di Cornovaglia, la nuova foto per i 73 anni. La giornata sarà in famiglia, con figli e nipoti

Per l’occasione è stata diffusa una nuova foto della duchessa, scattata a Clarence House all’inizio di luglio. Camilla trascorrerà la giornata in famiglia, il regalo più bello dopo i mesi di separazione imposti dal lockdown

Camilla di Cornovaglia festeggia oggi 73 anni e per l’occasione è stata diffusa una nuova foto ufficiale della duchessa. Scattata da Chris Jackson all’inizio di luglio nella residenza londinese di Clarence House, la ritrae in giardino, più sorridente che mai, con un abito blu firmato Anna Valentine già utilizzato in diverse occasioni.



Nessun eccesso, insomma, i tempi sono difficili e il messaggio deve essere quello che ha guidato ogni passo della royal family negli ultimi mesi, vicinanza al popolo ed estrema sobrietà.

Nessun grande festeggiamento per l’occasione, come riporta il Daily Mail, ma una semplice riunione di famiglia. Camilla e Carlo trascorreranno la giornata a Raymill, la residenza privata della duchessa in Scozia, insieme a figli e nipoti. Ci saranno di certo i figli che la duchessa ha avuto dall’ex marito Andrew Parker Bowles, Laura e Tom. La prima è mamma di Eliza, Louis e Gus, il secondo di Lola e Freddy. Non è chiaro, invece, se sono invitati anche Kate e William con i loro tre figli. Certo è che questo è il modo migliore per rendere felice la moglie di Carlo, che adora trascorrere il suo tempo con i nipotini, come raccontato spesso. Una gioia che durante il lockdown le è stata negata.

Da qualche settimana Camilla è tornata ai suoi impegni pubblici insieme al marito, pur mantenedo sempre le giuste distanza di sicurezza dalle persone, e secondo i royal watchers più attenti nei mesi scorsi avrebbe guadagnato più di un punto nell’indice di gradimento dei reali. «L’abbiamo vista in un ambiente informale e questo ha dato alla gente la possibilità di conoscerla meglio, sia lei che il principe si sono mostrati molto a loro agio a lavorare in questo modo, hanno permesso al pubblico di entrare in casa loro come mai accaduto», ha raccontato una fonte vicina alla coppia a Vanity Fair Uk.

Dopo tanti anni da eterna seconda nel ricordo ingombrante di Diana, Camilla oggi è tra le reali britanniche più amate, un bel cambiamento da quando era la donna più odiata del Regno Unito. Spiccato senso dell’umorismo, divertente, leale, molto british nelle sue passioni, dalla campagna alle corse dei cavalli, alle passeggiate nella natura con il marito, che di recente ha definito «una capra di montagna», ha avuto la costanza necessaria per entrare nei cuori della gente, giocando l’unica carta a sua disposizione, essere se stessa, e oggi sorride dal giardino di casa certa di avercela fatta. Con l’amore di tutta una vita sempre al suo fianco. Chi l’avrebbe mai detto, che un giorno avrebbe strappato simpatia. Auguri, Camilla.





Antonella Rossi, Vanityfair.it