Raffaella Fico ha un nuovo amore? È stata vista con l’ex di Paola Caruso

-“Sono single, e ora sto molto bene così”. Solo poche settimane fa la showgirl Raffaella Fico ai microfoni di “Un giorno da pecora” aveva parlato della fine della sua relazione con Alessandro Moggi.

Durante la trasmissione, la ex gieffina ha dichiarato di voler già pensare al futuro e che il suo prossimo fidanzato avrebbe dovuto “farla sentire donna”. Ed ecco fatto, desiderio realizzato. Secondo il settimanale Chi, al fianco di Raffaella Fico ci sarebbe qualcuno.

Nella rubrica “Chicche di gossip” si legge che Raffaella Fico ha trascorso un romantico weekend in un resort a Brescia insieme a Francesco Caserta. Il nome è già noto alle cronache per essere il padre di Michelino, il bambino di Paola Caruso.

Giusto per rinfrescare la memoria, l’ex bonas di Avanti un altro la scorsa estate ha scoperto di essere incinta, mentre partecipava a Pechino Express. Non ha potuto, però, condividere questa gioia con il suo compagno, che poco tempo dopo l’ha cacciata di casa e abbandonata. Francesco Caserta, imprenditore e proprietario di una catena di supermercati, non è tornato sui suoi passi neanche durante il parto. Paola Caruso è rimasta molto ferita dall’indifferenza del suo ex compagno e ha dichiarato che Francesco avrebbe anche un altro figlio di nove anni, mai riconosciuto.

Ormai da mesi la vicenda sembrava essersi conclusa, visto che la bonas di Avanti un altro sta crescendo da sola il suo piccolo. Ma ora l’imprenditore è tornato a far parlare di sè, essendo stato beccato con Raffaella Fico. Il settimanale Chi ha messo in evidenza anche un altro particolare dettaglio: “Raffaella e Francesco durante le loro uscite erano scortati da guardie del corpo. Come mai?”. Effettivamente la circostanza appare al quanto sospetta. Forse si è trattato di un tentativo della coppia di proteggere questo amore appena nato.

Cosa ne penserà Paola Caruso? E come si comporterà Francesco Caserta nei confronti di Pia, la figlia che Raffaella Fico ha avuto con Mario Balotelli? Al momento nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati, ma la storia ha una trama complessa e ancora ingarbugliata, non potrà mai finire con il silenzio.

Marina Lanzone, Ilgiornale.it