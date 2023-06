Tic Toc, il ritorno al cinema di Eva Henger

È nelle sale cinematografiche il film diretto da Davide Scovazzo. Girato a Terni negli studios di Papigno, una commedia la cui produzione è stata affidata ad Anteprima Eventi Production e Management S.r.l. di Massimiliano Caroletti

Dopo un’anteprima di grande successo a Napoli, dove pubblico, stampa e critica hanno riso tanto e apprezzato la pellicola , è arrivato in sala il film Tic Toc, diretto da Davide Scovazzo. Una commedia che intreccia tante vicende e scopre tante realtà partendo dalla storia di quattro intraprendenti scansafatiche che, per guadagnare qualche soldo, decidono di rapire Eva Henger. Un progetto che frana a causa del Covid e che innesca un susseguirsi di intoppi divertenti.

LA TRAMA

“Un gruppo di Sinti, una sorta di gang Fedeli al triste, ma vero, gioco di parole ‘è tutto LORO quello che luccica’. I quattro passano giornate ad invidiare le superstar di oggi, ovvero gli e, soprattutto, le influencer, attribuendo a ognuno e a ognuna di loro vite principesche, fatte di limousine, jet privati, champagne della migliore categoria, ville gigantesche e stuoli di servitori. Tutto ciò che, nella loro miseria, gli è negato dalla vita, in una maniera che, dal proprio punto di vista, reputano ingiusta ed immorale. Stufi di raccogliere le briciole di quello che credono essere solo un mondo dorato e pieno di privilegi, i quattro mascalzoni vengono a sapere che la star Eva Henger inaugurerà una Escape Room (che loro non hanno idea cosa sia) a Terni. Per cui a Zagaja, appoggiato dagli altri pur se con qualche perplessità soprattutto da parte di Bike Chef, viene la ‘brillante’ idea: appostarsi poco prima dell’entrata della Escape Room e rapire la Diva, che è anche il suo sogno erotico da sempre, in modo da chiedere il riscatto ai suoi numerosi sponsor”, spiega l’ideatore Fabio Stirlani. La trama affronta in chiave drammatica argomenti comici che riflettono l’attualità.

TORNA AL CINEMA EVA HENGER

Tic Toc è un film che segna il grande ritorno al cinema per Eva Henger, in questo caso nei panni di se stessa. Un ruolo cucito alla perfezione su di lei: “Ho interpretato me stessa. Pensavo fosse facile, invece è stato difficilissimo. Quando si interpreta la propria persona ci si rende conto di non conoscerla realmente. Ho dovuto metterci dell’ironia, verve e passione, anche perché sarà un film comico, che farà ridere molto”. Assieme a lei sul set la figlia Jennifer Caroletti, interessata a seguire le orme della madre.

IL CAST

Il film vanta un cast di attori noti al pubblico, tra cui tra cui Eva Henger, Maurizio Mattioli, Sergio Vastano, Fausto Leali, Donatella Pompadour, Valentino Marini, Paolo Pasquali alias Doctor Vintage, Cristiano Sabatini alias Bike Chef, Simone Bargiacchi alias Antonio Lo Cascio, Samuel Comandini Alisa Zio_ Command, Fabio Stirlani alias Stirlo, Dimitri Tincano, Jennifer Caroletti, Antonella Scarpa alias Himorta, Vanessa Padovani alias Miss Mamma Sorriso, Chaimaa Cherbal, Claudia Letizia, Elena Colombi, Paola Caruso, Luigi Iocca, Giuseppe Lisco, Rosy Campanale, Daniel Bellinchiodo, Francesco Aquila, Michela Motoc.