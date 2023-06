Silvio Berlusconi morto, Fabio Capello: “La mia fortuna è stata incontrarlo”

L’allenatore del Milan degli invincibili a “Mattino Cinque News” parla del ciclo di vittorie ottenuto a metà degli anni Novanta

Fabio Capello, allenatore del Milan degli anni Novanta, ha ricordato Silvio Berlusconi il giorno dopo i funerali di Stato di mercoledì 14 giugno. Il tecnico ha portato al club rossonero 4 scudetti in cinque anni e una Champions League nella mitica notte di Atene del 1994, dove il Barcellona di Cruijff fu schiiantato con un sonoro 4-0. A “Mattino Cinque News”, Capello ha parlato di come nacque il suo Milan dopo la chiamata di Berlusconi che lo aveva scelto per raccogliere la pesantissima eredità di Arrigo Sacchi.

“La mia fortuna è stata incontrarlo. Berlusconi mi chiamò e mi parlò della squadra che secondo lui non aveva più voglia di lavorare – ha raccontato nella sua intervista l’ex allenatore -. Facemmo questo incontro e gli dissi che in realtà la squadra aveva ancora molto da dare. Dopo tutte le analisi, decisi di accettare la panchina: poi cominciò un ciclo vincente”.