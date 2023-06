Elena Guarnieri sotto accusa dopo i funerali di Silvio Berlusconi

(di Federica Zito) Sono passati pochi giorni dai funerali di Silvio Berlusconi, tante polemiche continuano ad aggirarsi attorno a questo giorno, l’ultima è la lite tra la giornalista del TG5 Elena Guarnieri e i giornalisti Selvaggia Lucarelli e Fabio Salamida.

Il motivo della lite? Il TG5 era in diretta per tutto il funerale dell’ex Premier e proprio durante l’attesa del feretro, dalla folla davanti al Duomo di Milano si è alzato un coro che urlava :“Chi non salta comunista è” e la giornalista si è commossa. I telespettatori sin da subito hanno notato questa reazione da parte della Guarnieri che subito dopo i funerali ha specificato che non si è trattato di commozione per il coro ma è stata una mera coincidenza, una coincidenza però che ha portato a far diventare il video di questa scena virale sul web.

Non è mancata subito la reazione di Selvaggia Lucarelli che ha commentato con un emoticon “indignata” l’accaduto e di Fabio Salamida che attraverso i social ha così commentato la reazione della giornalista: “Appena partirà ollellè ollallà faccela vede e faccela toccà dovranno interrompere il collegamento perché inizierà a piangere a dirotto”.

La risposta dura della Guarnieri non si è però fatta attendere: “I giornalisti faziosi. Quelli e quelle che difendono le donne a parole ma a fatti le sbeffeggiano, quelle giornaliste pronte a scagliarsi contro gli uomini accusandoli di sessismo, a seconda di chi è la donna sbeffeggiata. Maestre e maestri di giornalismo che inseguendo i like, tagliano ad hoc i video per farli sembrare qualcosa che non è. Questi sono solo sciacalli (entrambi i signori sopra iscritti all’ordine dei giornalisti)”.

Uno sfogo da parte della giornalista verso i colleghi che lascia intendere rabbia e delusione, riaffermando che la sua commozione non era legata al coro ma alla situazione che essa stessa stava vivendo. Ha ribadido il fatto commentato poi un post condiviso dal Salamida: “Un altro che abbocca ai video tagliati in rete. Un altro che non ha visto la diretta e parla. Ma chi mai potrebbe commuoversi per il coro? Al massimo mettersi a ridere. E ci credete pure. Ridicoli veri”.

zitofederica.redazione@gmail.com